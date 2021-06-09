國際學校弘立書院爆醜聞　14歲女生疑遭男同學拉入廁所性侵

堪稱全港學費最貴的國際學校弘立書院爆出性侵醜聞！東網接獲投訴，指近日弘立書院一名14歲8年級女同學，在上堂期間被一名同級男同學拉入廁所性侵，其後當男同學想施以第二次毒手時，女同學受驚向老師求助，始揭發事件。校方及教育局均證實事件。投訴人又聲稱，校方為保聲譽，要求全級同學及教職員封嘴。

據了解，涉事女同學在上堂期間，被一名男同學拉入廁所進行性侵，雙方發生性關係，其後該男同學竟再次要求與該名女同學再去廁所發生性關係時，女同學受驚，故向老師投訴，始揭發此事。而該名女同學也有跟班上的其他同學求救。

校方知悉事件後，要求全級同學不能對外說半句話，更不可以再次接觸事主，就算有家長得悉事件向學校詢問，學校也要求所有教職員封嘴，不能向家長們解釋。

據悉，疑受性侵的女同學已回校，在她回來學校前，學校更指示老師在堂上朗讀聲明，要求全級所有學生不能在這位同學面前詢問有關性侵事宜，令到學生們受到高壓對待。

弘立書院回覆指，本校學生早前疑涉及一宗事故，已經交由警方調查，因此學校不宜作出任何評論。校方與受影響之家庭保持緊密聯繫，並提供適切支援。學生的安全、健康和福祉是我們最重要的考量。校方定當認真處理一切與學生相關的事務，在學校的關顧下，保護每位孩子的安全及保障他們的福祉。

教育局回應指，自接獲有關學校通報後，一直與學校保持聯絡，提供適切意見。據悉學校已啟動危機處理小組跟進事件。由於警方正處理事件，本局不會作出評論。

東網正向警方查詢有關案件。