3個百年歷史配水庫　獲古諮會擬議為一級歷史建築

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築險被清拆一事惹來全城熱議，古諮會今日(10日)開會討論本港其餘3個戰前配水庫，包括雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及歌賦山食水配水庫，該3個配水庫因具過百年歷史，見證供水及建築發展，在沒有反對下，獲擬議為一級歷史建築。至於原先獲擬議為3級歷史的雅賓利食水抽水站，因周邊組合建築歷史價值甚高，多數委員認為應給予更高評級。

會議上，專家指山頂食水配水庫為全港第一個山頂配水庫，於1897年落成，其通風口橫向，與以往直向不同，其牆身石紋至今仍清晰可見紋理，見證山頂及供水歷史，屬一大里程碑。至於歌賦山食水配水庫，從外形可見其一半建築藏在塔樓之中，內有舊式磚柱及較新晉的工字鐵，融合新舊建築物，反映時代進步。雅賓利食水配水庫約有133年歷史，最為悠久。古諮會在沒人反對下，擬議上述3個配水庫為一級歷史建築。

至於位於巴域街2號的石硤尾健康院，古蹟辦建議不予評級，多名古諮會委員認同，惟建議使用其他形式保留當中的歷史回憶，例如考慮保留健康院其中一幅牆。

另外，就早前彌敦道190號的三級歷史建築物面臨拆卸危機，古蹟辦指正與業主進行初步交流，會提供經濟誘因的保留政策，並指業主需要時間考慮，目前不便透露詳情。至於上月初遭城巴猛撞的二級歷史建築赤柱郵政局，古諮會已向建築署提交意見，該署正安排招標工程，預計今年9至10月開始工程，為期兩個月。

古諮會主席蘇彰德表示，三個配水庫目前正在使用中，故建議可考慮使用科技如VR形式讓市民了解其他配水庫的內部細節。