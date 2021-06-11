智障男涉汽油彈掟警車　准短暫保釋服父喪

患有智障及認知障礙的被告李培浩，因涉嫌於去年7月1日旺角用汽油彈掟警車而被起訴，一直還押至今。他今（11日）向高院法官申請短暫保釋，冀可於明天及後天為父奔喪。法官黃崇厚除了批准申請外，又提及關注被還押人士遇上同類情況以申請保釋程序的處理是否恰當。法官表示希望律政司再遇上同類情況時，先考慮主動聯絡懲教署，讓其決定是否運用權力讓該些被還押人士外出奔喪，此舉比申請保釋更恰當，並指法庭會尊重署方的決定。

至於就本案被告，法官批准被告於明早9時至周日下午4時短暫保釋，被告須在當日下午4時或之前到荔枝角收押所讓署方安排其繼續還押。被告亦須交出10萬港元現金及5萬港元作人事擔保，交出旅遊證件，保釋期間不得離港且需居於報稱地址，以及於凌晨12時至早上6時遵守宵禁令且不得接觸控方證人。

24歲被告李培浩，報稱任職地盤工。他被控於2020年7月1日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界銀行中心廣場外，無合法辯解而用火損壞屬於香港警務處的一輛警車。他另被控同日在旺角亞皆老街67號老鳳祥銀樓店外，管有一個思疑汽油彈。