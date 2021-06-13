雷霆21：警冚荃灣旺角3賭檔拘33人　揭供應膳食設休息室吸客

警方有組織罪案及三合會調查科根據線報及經深入調查後，昨晚(12日)展開代號「雷霆21」的反罪惡行動，突擊搜查位於荃灣及旺角的3個單位，分別搗破3個非法賭檔。行動中，警方共拘18男15女(25至70歲)，其中5人涉嫌經營非法賭博場所、協助經營非法賭博場所及收受賭注被捕，其餘人士則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。全部人同時涉違禁聚令將被拘捕及票控，現時已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

警方在單位內共檢獲約14萬港元賭款、約17萬港元籌碼及一批賭博工具，經仔細調查後，發現單位經過改裝，除了大門裝有閉路電視識別賭客，單位亦設有隔音牆提高隱蔽性，增加警方執法難度。另外，單位負責人「招呼周到」，賭客可以使用休息室及享受免費提供的膳食，吸引他們在場長時間賭博，但現場衞生環境極差，欠缺足夠通風設施，大大提高傳播疾病風險。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，強調會繼續打擊非法賭博行為及堵截黑社會收入來源，同時減低社區傳播風險。