狠賊劫殺女子碎屍棄山坡　昨午遁逃中山今晨落網

澳門氹仔大潭山昨日(12日)發現懷疑人體殘肢，警方接報後封鎖附近步行徑的部分路段，並派多名司警人員在附近山坡搜索後，檢走3袋證物。司警今日(13日)表示，1名28歲內地男子涉嫌在澳門劫殺1名37歲內地女子後逃逸，並在今日凌晨於中山落網。男疑犯承認殺害死者，並搶去對方身上財物，警方正調查被搶財物具體金額及2人關係，而疑兇將不會移交澳門。

司警指，市政署外判清潔工人昨日在氹仔嘉樂庇總督馬路，近澳電貨倉旁邊通往大潭山梯間的山坡，清理樹葉時發現人體殘肢。警方到場調查後，在山坡位置發現數袋被樹幹壓住的人體殘肢，懷疑涉及兇殺，即時啟動嚴重案件現場勘查程序。警員其後在山坡先後發現多件人體殘肢，以及內有證件和染有血漬衣服的背包，經法醫檢查，各屍塊切割面初步脗合，估計死亡時間約12小時。

警方調查後鎖定嫌疑人身份，發現涉案內地男子曾於上周五(11日)下午，帶同死者一同進入租住的路氹區酒店客房，約40分鐘後，該男子獨自外出，並購買行李箱、4把刀具和1把剪刀返回房間，司警相信死者當時已遭殺害並肢解，並發現疑犯同日晚上曾乘坐的士到氹仔中區，警方其後在相關地點尋獲涉案工具。

經分析研判後，司警相信作案人於上周五晚至昨日凌晨棄屍，並在男疑犯入住的酒店房洗手間勘查後，發現現場曾有大量血漬，相信為第一案發現場，並指出疑兇有較強的反偵查能力。經大規模搜索調查，司警發現嫌疑人已於昨日下午經關閘口岸離境，遂請求內地警方協助緝拿，而珠海市公安在今日凌晨於中山拘捕涉案疑犯。