逾60%受訪青年拒做公僕　30%感政治壓力大　不想宣誓簽聲明

本港公務員辭職率持續上升，由2011至12年度的0.46%升至2020至21年度的1.05%。

本港公務員辭職率近年持續上升。香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今(14日)公布有關「促進公務員隊伍的人才發展」研究報告，撇除十多位受訪者為公務員外，餘下513名受訪青年中，62.8％表示不想做公務員，其中31.4％認為工作沉悶，而政治壓力大亦佔30.1％；另有29.5%受訪者表示不想作宣誓及簽署聲明，而28.3%的受訪者則不想加入現屆政府。

該團隊於今年4月中旬訪問了527名18至34歲青年。調查顯示，受訪青年對近年公務員隊伍專業及廉潔表現的評分，平均分分別為5.19分及5.02分，僅略高於5分的合格線，而效率表現評分更低於合格水平，平均分只得4.83分，以上評分以10分為滿分。

另外對於近年本港公務員隊伍面對政府缺乏市民信任、社會分化，以及未能吸納優秀人才加入方面，以0至10分計算，10分為非常嚴重，受訪青年認為以上3項問題的嚴重程度平均分分別為7.97分、6.96分和6.42分，全部高於調查設定5分的一般水平。

青年創研庫成員潘子鋒表示，研究結果反映大部分受訪青年對加入公務員行列不感興趣，而參考政府資料，近年申請政務主任及二級行政主任職位的競爭性曾持續下跌，令人關注長遠招欖優秀人才服務公眾的危機。他建議港府開拓公務員隊伍人才物色渠道，例如增設以中學生為主要對象的獎學金，得獎者按條款日後到政府工作一段時間；當局亦應積極考慮容許非政府服務機構等推薦人選申請參與政務職系實習計劃，有助政府盡早吸納具潛質者。

另一成員徐嘉豪表示，特區政府應制訂一套有助公務員隊伍連繫社會，國家和世界的培育發展框架，例如增加高級公務員與市民交流機會、加快安排公務員到內地政府部門掛職，以及搭建更多本港公務員暫駐不同區域或國際組織崗位等。他又建議港府擴闊與大專院校協作空間，並加固公務員團隊專業形象，提升公務員士氣。