外賣平台興起僱員欠保障　工會促設發牌制度護權益

疫情關係市民生活習慣改變，減少外出用膳，愈來愈多人選擇數碼平台叫外賣。為應付需求要，需要大量人手處理送外賣工作，有平台標榜以自僱方式、可選擇工作時間等招攬人手，有議員批評政府對相關平台零監管，沒有為外賣員工設立醫療保障及權益，促政府盡快設立發牌制度。

有工會今日(14日)舉行記者會，勞工界議員陸頌雄指，疫情下外賣需求急增，衍生外賣數碼平台興起，需要大量人手應付需求。而數碼平台招攬人手時，會以可選擇自由工作時間及自僱形式作招攬。陸指外賣員在工作期間發生意外，完全未能得到應有合法保障。

他又指員工並非以自僱主形式工作，因在工作期間不可選擇外送地區，需要在指定時間到達，又要需穿着制服，使用指定外送保溫袋及指定平台接單等，如未能達到要求，會被減少訂單數目及削減服務費，認為這種工作形式明顯為僱傭關係。陸指上月曾親身做3小時外賣員，感覺非常大壓力，因自己選擇以步行方式送外賣，即使地方較偏遠亦要去，全程更被GPS監控位置，更指「連去廁所都要睇實部電話」。

工會指西班牙、英國、台灣等各地對數碼平台有不同程度的監管，以保障外賣員權益，奈何香港政府處於「三無」狀態，即「無研究、無數據、無政策」。工會指即使在立法會上多次質詢追問政府，政府只回答將會考慮檢視問題，充分顯示政府毫無政策遠見，漠視員工權益。

工會要求政府盡快檢視有關外買平台僱用模式，參考外地做法，建立本地發牌制度，規定平台需要為外送員工購買一定額度的意外醫療保險，並要設立最低工資制度。