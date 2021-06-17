調查指34%受訪者疫下失業逾一年　政黨倡設停工津貼

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，疫情逾一年仍有不少人失業。有政黨每月都會進行「就業狀況問卷調查」，本月7日至16日進行亦訪問了540名市民，當中有39%受訪者指現時開工不足，亦有23%人失業或完全沒有工作，另有34%人已失業了逾一年。政黨促請政府盡快撥出150億港元，以發放為期半年的失業或停工津貼。

工聯會訪問了540名18歲或以上市民，了解他們的就業情況。調查結果顯示，有39%人開工不足，有38%有全職工作，亦有23%人失業或完全沒有工作。調查又問到失業人士的失業情況持續多久，有34%人指已失業了逾一年，有21%人失業1個月以下，有18%人失業4至6個月。

調查又問到，本月收入與去年同月相比的改變，當中有30%人指沒有收入，有20%人指收入沒有改變，亦有17%人指收入減少了一半或以上。另外，有51%指沒有申請政府開設的臨時職位，亦有25%人指未曾聽聞過有此安排。

工聯會促請政府盡快撥出150億港元，以發放為期半年的失業或停工津貼，並應檢討現有的失業援助制度，令失業人士可獲更佳保障。該會又建議，政府部門應開拓更多兼職或全職臨時職位，又指當局可以利用消費券機遇，增設臨時職位協助市民推廣及登記消費券等工作。