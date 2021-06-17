理大衝突外圍暴動　2示威者被判囚32個月

前年11月的理大衝突期間，警方在加士居道天橋上設立防線，防止有人進出理大。期間一名建築工人因把黃色路障推向警方防線被捕，一名文員則隨人群逃下天橋時被截獲。2人早前承認一項暴動罪，今（17日）在區院接受判刑。法官李俊文指出暴動罪行嚴重，兩名被告分別一個衝擊警方防線，一個管有可能有被使用風險的汽油彈類物品，兩人雖角色不同，但罪責分別不大。惟考慮到兩人尚算年輕，有正當職業，在案中亦非主導角色，只一時衝動犯事，最後將二人判囚32個月。

2名被告依次是施英濠（24歲、建築工人）及文自強（21歲、文員）。他們被控於2019年11月18日，在油麻地加士居道近佐敦道一帶參與暴動。施原另被控在上址攜有2把刀和1個錘；文則另被控管有1個載有液體玻璃樽及2罐電油，但該2項控罪同獲准擱置於法庭檔案，未經准許不得繼續檢控。辯方早前求情指沒證據顯示2名被告屬主導角色，案情提及施攜帶的刀是施工用具，另外亦無證據顯示文曾使用過汽油彈。

案情指2019年11月11日，在18日上午，有大批人聚集在佐敦道拔萃女書院外，部分人手持汽油彈及磚頭等物品，向加士居道天橋上的警方防線推進，並向警方投擲汽油彈等物品。施當時身穿黑衣、戴着防毒面具等，與其他示威者把一個施工用的黃色路障物推向警方防線。警方拘捕施後，從他背包中搜出2把刀及1把鐵錘。而同樣身穿黑衣、戴着防毒面具的文則隨人群跑下天橋，中途被警制服，並是當時警方唯一成功截獲的人士。文當時欲把1個懷疑汽油彈及2罐電油等棄置。有關過程被媒體片段拍下。

法官李俊文判刑時表示，在案發當天理大內雖發生連串暴力及非法行為，但本案發生在理大外一段距離，故只會考慮案發現場的情況，而事件屬突發性及為時約20分鐘，周圍道路早已被警方圍封，對交通構成的滋擾不多，亦沒有證據顯示有人受傷。法官續指暴動為嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，但考慮到兩人的個人背景，事後他們獲家人支持等，最後將二人判囚32個月。