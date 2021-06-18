議員憂慮運動員宣揚政治理念　政府指違例可引致停賽

政府早前出資購入日本東京奧運轉播權，交由電視台作直播或轉播。有議員今日(18日)在立法會民政事務委員會會議上，稱擔心有運動員利用國際轉播的機會宣揚政治理念，或做出反政府的行為。民政事務局局長徐英偉回應指，政治與運動要分開，不應混為一談；體育專員楊德強強調，運動員不應將政治帶入運動場，若違反指引或引致停賽等處分。

議員何君堯在會議上質疑政府會否讓運動員出發前簽署承諾書或加以提點，避免運動員在比賽期間作出反政府行為。委員會主席梁志祥同樣表示擔心，舉例指香港女子花劍隊3人於2019年出戰世界盃時，曾於拍照期間做出「反政府」、宣揚政治的手勢，促政府跟進；議員容海恩則關注該批運動員有否被處分。

徐英偉回應指大部分運動員都十分專業，稱政治與運動要分開，不應混為一談。楊德強則指出，東奧運動員出發前須簽署文件指引，當中列明「政治同體育應該要分開」，亦不應在運動場表達政治訴求，違反指引或招致停賽等處分。對於香港女子花劍隊的處罰，楊指現時沒有資料，徐則補充指3人已不在比賽名單。