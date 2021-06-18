近6成照顧者稱智障親屬疫情下遇環境約束　較其他國家地區嚴重

香港中文大學社會工作學系今日（18日）公布一項有關新冠肺炎疫情對智力及發展障礙人士及其照顧者影響的調查報告，發現本港智障人士於疫情期間遭遇環境約束、體力活動減少、疑似剝削或疏忽照顧等情況，較參與同一調查的其他國家及地區嚴重；家庭照顧者的情緒健康，以及對疫情資訊的滿意度亦低於國際整體評分。

研究於去年8月至10月進行，在19個國家及地區收集了3,754份有效問卷，香港區調查在香港弱智人士家長聯會和香港復康聯會智障人士服務網絡的支持下，共收集了269份照顧者問卷。調查顯示，58.4%的本港照顧者反映其智障親屬在疫情期間曾遭遇環境約束，包括限制進出某個環境服務設施的自由、限制在某範圍內的正常活動，高於全球平均水平37.2%。

調查又指，有78.2%的受訪照顧者會選擇避免讓其智障親屬前往醫療服務機構，高於全球平均比例的41.7%。而被問到智障人士疑似被疏忽照顧的情況時，有89.5%受訪的本港照顧者表示不知道向誰報告及沒有報告有關事件，遠高於國際比率37.6%和27.7%。受訪的本港照顧者亦對政府發放疫情資訊的內容及時間，滿意度分別只有27.3% 和26.2%，較國際比率的大約50%為低。

研究團隊對疫情期間的社福措施和服務提出多項建議，包括加強公共衞生危機中的無障礙資訊發放，針對智障人士，推出簡易圖文資訊；推出防疫新措施時，亦應邀請相關部門如社署等協助，提供足夠的服務資訊，加强不同持份者之適時溝通及交流。團隊又建議當局推出針對特殊需要人士的防疫政策時，應加强公眾教育和宣傳，並探索突發危機下的替代服務，盡量維持緊急社區支援服務。