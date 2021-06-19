打疫苗有獎抽　私隱公署提醒公眾保護個人資料　提防偽冒網頁

多間機構推出不同類型的抽獎活動，鼓勵接種新冠疫苗。香港個人資料私隱專員公署提醒市民參加任何抽獎活動時，若需提供個人資料要提高警覺，留意主辦方公布有關活動的資訊，包括收集個人資料聲明，以清楚了解正確的活動登記網址或方法、所需提供的個人資料及其用途和保留期限等，並要慎防偽冒網頁。

私隱專員鍾麗玲表示，不法之徒或利用公眾對抽獎活動的關注，乘機誘騙市民提交個人資料，她提醒市民除了要慎防偽冒網頁，若收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨便提供自己的個人資料，包括身份證號碼及銀行戶口號碼等，亦不要隨意開啓電郵或短訊內的連結或附件。

私隱公署呼籲舉辦機構謹慎處理個人資料，確保遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，尤其注意應適度收集屬必須的個人資料，收集目的應直接與該抽獎活動有關，並以切實可行的方法告知參與者收集個人資料目的，及交代日後會有什麼轉移可能。當已達致原來目的實際所需後，須盡快刪除已收集的個人資料。

另外，個人資料只限使用於收集時述明的目的或直接相關的目的，例如參加抽獎活動，除非得到資料當事人的自願和明確的同意，資料不應使用於其他目的，包括宣傳商品或其他活動；及須採取一切切實可行的步驟，保障個人資料不會被未經授權或意外地查閱、處理、刪除、喪失或使用。