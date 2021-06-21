2男否認非法集結及襲警　警長稱膝蓋遭磚頭擊中

大批示威者去年5月在旺角聚集抗議國歌法二讀，期間有人被指在便衣警制服疑犯期間，向警員投擲磚塊及鐵罐雜物。2名懷疑與案有關的男子因此被捕。2人及後被控非法集結及襲警罪，他們否認控罪，案件今（21日）在九龍城法院開審。遇襲警長供稱，當日警方制服疑犯時，大量市民自四方八面向警員投擲水樽、玻璃樽、磚頭等物品，期間他的右腳膝蓋部分被一塊磚頭擊中，他感到十分痛楚，形容「好似碎咗咁」，事後需送院治理。

2名被告分別是22歲學生李汶錡，和26歲地盤工人黃勝仁。控罪指他們於2020年5月27日，在亞皆老街及彌敦道交界參與非法集結，並襲擊警員14267及警長50365。同案原有另一名被告，即28歲店務員麥志珩，他原被控公眾地方造成阻礙，指他在同日同地放置一塊木板及兩團垃圾。麥早前獲准自簽2000港元，守行為24個月，控罪撤銷。

當日有份執勤的姓鄭警員作供指，當日凌晨時分，奉命到旺角作便裝巡邏，並見到約30人在案發地點對開聚集，當有警車駛至時，該批人士便情緒高漲起哄，大聲呼叫「死黑警」、「有人唔做要去做狗」等。期間，麥志珩先後用雙手執起啡色木板條及2個黑色垃圾袋，並把該些物品掟出馬路。當麥想再投擲一個鐵罐時，鄭即時上前，從後箍麥的頸部，說「喂，警察呀」，並在同事協助下制服麥。

報稱遇襲姓胡警長作供指，當日便衣執勤，在警方制服麥志珩的過程中，大量市民自四方八面向警員投擲物品，他擔心有人意圖搶犯，於是揮動警棍驅散，並大叫「唔好行埋嚟」、「唔好過嚟」。期間，他的右腳膝蓋部分被一塊磚頭擊中，其中指亦有損傷。及後他被送院治理，事後需放病假4天。胡承認看不到是誰投擲磚塊。