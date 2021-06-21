男子激光美容變毀容 指控醫生錯用過高能量雷射致其嚴重燒傷

坊間美容療程缺乏有效監管，有政黨近日接獲一名男子求助，他去年3月到佐敦一間醫療中心進行醫療脫疣及激光美容療程，惟期間疑醫生操作儀器疏忽，採用過高能量導致事主臉部燒傷，回家後更連續3天發燒，臉部被雷射的位置嚴重泛紅，且帶有血漬，形同毀容，至今仍未復原。他及後經皮膚科專科醫生診斷有燒傷及玫瑰痤瘡，治療費開支估計高達31萬港元。

事主X先生去年在佐敦一間醫療中心購買脫疣療程，當時職員免費贈送他5次皮秒蜂巢療程，所簽的知情同意書選用是「enLighten PICO」（即皮秒激光），事主頭4次療程均使用該技術。

X先生今年3月19日進行最後一次皮秒蜂巢療程前，負責醫生稱事主皮膚太厚，使用該技術的效果不大，推介他轉用「CO2 Laser」（二氧化碳雷射）。X先生同意使用，但知情同意書上，涉事醫生未有更改療程內容，仍顯示事主當日的療程是皮秒蜂巢療程，而非「CO2 Laser」。

直至療程期間，事主多次表明感到前所未有的灼熱感及痛楚，惟醫生未有理會及停止。結果完成療程後，事主面上帶有血漬，醫生聲稱是正常情況，休息幾天可回復。未幾事主回家後，連續3天發燒，形容臉部發熱的感覺如同火燒。

事主其後自行尋求皮膚科醫生診治，診斷其臉部屬嚴重燒傷，亦因而有玫瑰疹及明顯發炎後的皮膚色素增生。負責協助事主的區議員袁海文指，曾兩度發信到涉事中心及醫生要求交代事主情況，並要求承擔相關責任，包括事主醫療開支及因受傷引伸的損失。醫療中心未有回覆，涉事醫生亦沒有承擔其疏忽責任，至今仍然如常營業。

袁補充，涉事醫生曾被醫委會判處無限期停牌，然而醫委會未有交代為何讓涉事醫生復牌，加上醫療儀器無王管，沒有法定登記制度所衍生的美容事故並非首例，促當局應立即立法規管。