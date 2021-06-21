政Whats噏：上海仔驚踎監　麻雀玩得就玩

窮途末路嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻兩度棄保潛逃後，舊年11月底回港即被捕，獲准保釋候查。由於疫情關係，市民大多留喺屋企，免得過都唔出街，但不甘寂寞嘅上海仔竟然被發現去咗深水埗游「乾水」呀！正所謂有得賭好賭，唔賭唔知時辰到，事關佢喺8月5日要再到機場警署報到，到時或會被起訴，眼見大限將至，所以要及時行樂，有得玩就好玩，若果日後要坐監就乜都冇得玩呀！

有讀者爆料，話喺深水埗某麻雀館見到上海仔，當日佢戴住白口罩，着咗白衫、白褲同白鞋，而坐喺佢兩邊嘅雀友都係女性。讀者話嗰間麻雀館係細場嚟，但上海仔都去嗰度打牌，質疑係咪大場、即係大間嘅麻雀館唔歡迎佢？

睇嚟上海仔都好手痕，有消息話佢近一個月開始去嗰度打牌，對上一次係大概一星期前，隔幾耐去唔定嘅，逗留時間亦次次唔同，仲話嗰度睇場係綽號小龍女嘅和勝和成員喎。點解搞到咁「委屈」去細場打麻雀？大家應該明喇！

雖然依家疫情轉趨穩定，而上海仔打牌時都有戴口罩，但唔知係咪輸得勁，心煩氣躁標晒汗，唔理好醜，竟然攞咗抹手嘅毛巾嚟抺頸。

話時話，上海仔涉及兩宗棄保潛逃案要喺8月5日要去機場警署報到，唔通佢係咪知道大限將至，唔理環境有幾「屈質」，都要去過吓手癮先，否則日後被判坐監嘅話，想玩都冇得玩呀！