《蘋果日報》面臨停刊　壹傳媒恐除牌　持股變廢紙

立法會金融服務界議員張華峰表示，壹傳媒資金被凍結，沒有資金周轉和出糧，若停刊很可能已觸犯傳媒機構上市條例，亦意味着沒有業績公布，結果不但停牌，或更會被交易所除牌、公司需要清盤結業。不過，由於該報內容涉嫌觸犯《港區國安法》，想買盤接手的人士，必須留意其辦報宗旨。最後即使有資產或物業剩下可以攤分給小股東，但相信仍要經歷長時間的審訊，持貨的市民很大機會、甚至不能取回本金。他重申，早已多次提醒小股東注意買賣此股份的風險。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，上市條例規定公司要有足夠業務運作，以及足夠資產去維持上市地位，如果《蘋果日報》及動新聞停運，壹傳媒將未能符合「足夠業務運作」的要求以支撐其上市地位。雖然公司可透過買入其他公司的業務，或引入新股東注入新業務，但相信目前情況下，難以吸引買家或買入新業務。此外，公司資產被凍結後，壹傳媒是否符合足夠的資產要求亦危危乎。因此，目前狀況較以往更不明朗，壹傳媒股份有機會長期停牌。

鄧氏續指，證監會作為監管機構，除了要繼續調查早前壹傳媒股價異動背後的原因、盡快公布調查結果之外，現時更多了一重保障投資者的角色。因壹傳媒停運主要媒體業務後，仍有債務要償還，證監會應做好監察角色，甚至要申請委任臨時清盤人，保障現有股東權益。

持有壹傳媒股份的投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，對壹傳媒前景非常擔心。當《蘋果日報》及動新聞於周六停運，這公司還有甚麼業務可言？如何為股份估值頓成疑問。他指，有些投資者為了「一啖氣」，或為了表達政治取向，買入此股，最終淪為有心人散貨的對象和「大鱷」點心，現時更面臨長期停牌危機，令資金被鎖死，甚至蒙受全盤投資損失。

陳氏批評證監會在調查早前的「嘜價」、交易有否可疑之處時，欠缺透明度，亦未有盡快公布調查進度，直至近日公司停牌、投資者資金被凍結至今也沒有任何行動。如果證監會可以早些公布調查進展，使仍持有股份的小投資者有機會及早沽貨，就不會蒙受今次損失，故證監會責無旁貸。