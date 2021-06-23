Dr.東：工作忙少運動飲食不均　增患高血壓風險　誘發血管病

血壓的穩定性，關係着患心血管疾病的風險。惟港人日常工作繁忙，並且有缺乏運動，飲食不均衡等不良的生活習慣，大增患高血壓的風險。心臟科專科醫生指，本港成年人有高血壓不足為奇，患者一般沒有任何症狀，一旦血壓飆升時，可能會有併發症，包括冠心病、中風，半身無力等。他指，及早介入控制血壓，可防嚴重疾病，建議先從飲食着手，再配以運動調節血壓。

根據衞生防護中心資料顯示，血壓度數以兩組數字表達，首個數字(收縮壓/上壓)顯示心臟收縮泵出血液時血管內的壓力，而第二個數字(舒張壓/下壓)則表示在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力。

據2017年美國心臟病學院的定義，上下壓在130/80mmHg以上，便稱為血壓高。2018年歐洲心臟病學會則把血壓高定義為140/90mmHg。心臟科專科醫生李楚山指，本港定義高血壓以後者作為指標，並適用在任何年齡的成人身上。他指，早前有機構就港人高血壓問題進行調查，發現有4分之1的成年人有血壓高，更甚是65歲以上的人士有超過一半有該問題。

患高血壓的風險因素主要與日常生活習慣及遺傳有關，李指，港人飲食過鹹，例如喜愛老火湯，日常又缺乏運動，吸煙等都會影響血壓指數。他又指，血壓每分鐘都會隨着不同的因素而變化，例如「白袍血壓高」就是患者見醫生時會因緊張而血壓急升，故要判斷患者是否有高血壓，一般需觀察數星期至數月，讓他們反覆量度及在家中作血壓記錄。

高血壓易誘發血管疾病，例如影響粗血管，患者有機會患冠心病、心律不正、腦中風及週邊血管疾病；影響幼血管，則有眼底血管病變，影響視網膜、視力下降等情況，患者亦可能腎衰弱而出現蛋白尿。

李指，一旦證實有高血壓，患者可透過飲食、運動及處方血壓藥來調節。他引述有研究顯示，血壓每降低2mmHg，便能夠減低7%因冠心病的死亡率和10%中風死亡率。

李續指，最常聽到患者問是否需要吃足一世血壓藥，他指如果患者的病歷無家族遺傳史、無吸煙習慣、生活飲食均衡，且過去有依時服用血壓藥，確實有機會可毋須再服藥。他稱，高血壓患者少見有畏疾忌醫的情況，因為檢查血壓毋須用太多時間，但提醒患者不能夠在短時間內過分降低血壓，否則會令腦部不適應而頭暈。

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