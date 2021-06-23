雷雄德退休在即　難忘寵物狗失控咬露營學生　自此做好風險管理

香港浸會大學體育、運動及健康科學系副教授雷雄德經常出現於傳媒報道，暢談運動樂趣及糾正謬誤，他即將在8月底離開工作了28年的浸大。雷Sir指過去與學生有不少難忘的回憶，早在1999年曾帶學生到西貢嶂上露營，有舊生攜同寵物狗參與，但狗隻突然咬向一名男學生的下體，大量流血，需要立即召喚飛行服務隊將學生送到醫院，學生縫上7針，幸好器官功能沒有受損。雷Sir坦言自此凡事會做好風險管理，提高警覺性。

雷Sir曾就讀香港鄧鏡波書院，中五後轉到外展訓練學校，開啟了他對戶外活動的興趣，先後於羅富國教育學院及葛量洪教育學院完成師訓。畢業後於油塘的普照天主教中學成為體育教師，及後到美國春田學院進修，獲得理學學士、碩士及體育博士學歷，回港後當過中文大學體育系導師，及後再到浸大工作。

雷Sir不時與學生一同參與戶外活動。他曾帶學生划艇遇上季候風，有學生當時對反艇感恐慌，猶如「經歷生死」，但他指出只要累積經驗及作好準備，即使遇上風浪亦有能力應對。

在浸大工作28年後，他感覺舊學制的學生經歷過2次公開試，比較成熟及熱衷於追求知識，但有感近年文憑試升讀大學的學生較著重分數。他經常鼓勵學生多做服務社會的工作，「畢竟政府每年向每名學生投放至少20萬元（資助學位平均成本）」。他形容自己是勤力的「小蜜蜂」，離開浸大後會繼續推廣運動醫學。