通關期未明　跨境學童叫苦　教育局於深圳辦支援課程

因應新冠肺炎疫情，本港及內地實施出入境限制，部分跨境學童未能每天往返兩地上課。教育局局長楊潤雄今(23日)回覆議員表示，已委託承辦機構於今年5月至7月期間在深圳羅湖、福田及南山區開辦「心理社交支援課程」及「學習支援課程」，供居於深圳的中、小學跨境學生參加，透過小組面授形式，為他們提供在家學習以外的支援。

楊表示，局方亦委託承辦機構於上述時間及地區設立綜合服務點，為跨境學生及其家長提供實用資訊、有關學習及情緒支援的材料、免費借閲書籍及借用康樂用品及設施等服務，並為他們舉辦交流活動及分享會，促進彼此之間的聯繫。

他續指，就跨境學生復課的安排與內地有關當局保持溝通。就下學年的安排，局方指會繼續密切留意疫情發展、香港與內地接種疫苗的進展，以及學校的準備情況，會聽取衞生專家的意見，並適時與內地當局商討跨境學生回港上課的可行性，並與學校配合為跨境學生作出合適的學習安排。

根據政府數字，在2020/21學年，就讀本港幼稚園及中小學的跨境學童人數有26,971人，學生人數最多的是北區，有12,151人，其次是元朗及大埔，分別有4,693人及4,045人。