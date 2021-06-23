研以賓館作過渡性房屋　議員批非牟利機構欠積極

政府建議在房屋署開設1個首長級丙級政務官編外職位，至2025年3月31日，以監督過渡性房屋專責小組的運作。立法會人事編制小組委員會今早(23日)開會討論並通過項目，不少議員關注政府早前承諾於2023年或之前提供1.5萬個過渡性房屋單位，但該職位將持續至2025年，質疑該職位在最後2年的工作，以及政府會否再尋找土地建屋；加上賓館是過渡性房屋其中一個選項，有議員批評政府在擔任非牟利機構和賓館業界之間的橋樑工作不足，導致有不少非牟利機構並不積極。

旅遊界議員姚思榮關注指，政府在2023年達到提供1.5萬個單位後是否會停止覓地提供單位的工作，又指部分賓館業界反映有非牟利機構在合作上不積極。運輸及房屋局局長蘇偉文表示，當局會於2023年後停止覓地興建過渡性房屋，對於賓館改為過渡性房屋方面，蘇指不少非牟利機構對賓館計劃都有興趣，但亦有其營運考慮，稱當局會更主動地將賓館和非牟利機構連接。

工程界議員盧偉國指出，當局不應「為過渡而過渡」，若發現有土地能使用較長年期，應考慮用作長遠房屋發展。蘇偉文解釋，部分土地是高鐵前工程用地，可能不適合長遠建屋，所以選地時亦要小心考慮，當局若經研究土地可作長遠發展定會興建公屋，但他指有部分私人土地只能借出作過渡性房屋一段時間，因其後亦有其他用途。

此外，委員會主席葉劉淑儀關注過渡性房屋的網上資訊平台，將由政府或是非牟利機構負責，擔心和政府關係熟絡的非牟利機構會壟斷平台的服務和活動。蘇回應指，不少非牟利機構均會在自己的網站提供相關資料，當局希望日後非牟利機構可以設立更全面的一站式平台方便市民，當局會透過招標形式尋求合作平台，相信不會出現壟斷問題。

葉劉淑儀質疑政府不同部門在社區有不少人手和資源，卻將提供資訊的工作交給非牟利機構。蘇回應稱因非牟利機構有更多相關的資訊，惟葉劉淑儀批評事件做法凸顯了政府部門對地區事務並不了解，予人事不關己的感覺，直言對政府部門感失望。

該委員會今亦通過另一個項目，建議在土木工程拓展署開設1個總工程師編外職位至2026年3月31日，以應付公營房屋發展項目所產生的工作量，項目將會提交財務委員會日後審議。