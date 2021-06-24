石塘咀圖書館被揭多本黎智英著作放當眼處　康文署急調查

官司纏身的壹傳媒黎智英，先後因3宗未經批准集結案，被判囚20個月，惟他仍有勾結外國勢力，涉違反《港區國安法》等3宗案件正待審理。然而，有不少由其撰寫的書籍，包括《門窄路狹出生天》、《時代, 請等等。》、《自己的聲音》等，被發現仍上架在公共圖書館，並放置在「館長之選」架上，被受爭議。康文署隨即發稿指，正對事件進行嚴謹和詳盡的調查。

前中西區區議員楊學明在社文媒體發文表示，有市民向其反映，在石塘咀公共圖書館中發現有不少由黎智英撰寫的著作上架，並放置在「館長之選」架上，惟黎智英現時涉嫌違反《港區國安法》正等候審訊，勢惹起爭議。楊學明指「康文署轄下圖書館館長推介被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪行黎智英的不同宣傳書籍。大家點睇？」有網民留言表示「要即時處理」、亦有人指「就算有取向推介一兩本算啦！唔使十本都係吓嘩？仲要喺咁敏感時刻？」。

康文署就此回覆指，正對事件進行嚴謹和詳盡的調查，冀盡快找出事實真相。該署又指若有任何員工牽涉在內，會諮詢相關部門，按照既定機制嚴肅處理，採取適當行動。另外，該署表示隨着香港國安法的立法，圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例的規定。當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例。