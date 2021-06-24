英國納入疫情甚高風險地區　來港將須檢疫21天及多次檢測

英國變種病毒疫情肆虐，專家早前一直呼籲港府收緊英國的風險地區級別，後知後覺的港府，終在今日(24日)單日錄得4宗英國留學生輸入個案後，收緊入境措施。港府公布，由下周一(28日)起，將現時為B組高風險地區的英國提升為A2組甚高風險地區，所有在登機當天或之前21天曾逗留英國人士，須於登機時出示72小時有效的病毒檢測無染疫結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

港府表示，近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」及強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，決定提升英國的風險地區級別。

所有在登機當天或之前21天曾逗留英國人士，須於登機時出示72小時有效的病毒檢測無感染結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測無感染結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，期間接受4次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用於英國到港人士。

此外，港府指現時在有關期間曾逗留A1組、A2組及B組風險地區或台灣的人士，必須在登機時出示預定起飛時間前72小時內進行病毒檢測陰性結果證明。為確保本港繼續採取嚴謹的外防輸入措施，政府現收緊相關登機病毒檢測的要求，由本周六(26日)起，政府將指明相關的登機病毒檢測必須為聚合酶連鎖反應（PCR）病毒檢測。透過其他檢測技術進行（例如反轉錄恆溫環形核酸增幅法）的病毒檢測結果將不再視作符合相關的指明登機要求。