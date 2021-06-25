蕭澤頤接任警隊一哥　傳袁旭健署理副處長

警務處處長鄧炳強榮升保安局局長，由副處長（行動）蕭澤頤接任「一哥」統領警隊，意味警隊高層即將大執位。有傳，刑事及保安處處長袁旭健將署理副處長（行動），而刑事及保安處處長的職務則會由現時助理處長（保安）陳東署理。而國家安全處處長蔡展鵬休假半年，會由簡啟恩署理其職位。

將署理蕭澤頤職務的袁旭健於1986年以督察的身份加入警隊，主要駐守刑事部門，曾擔任有關刑事情報、嚴重罪案和三合會調查，商業罪案調查及制訂政策的各種不同刑事職務，袁旭健曾駐守商業罪案調查科、新界北總區重案組等。他在2019年3月起出任警務處助理處長（刑事），次年7月擔任刑事及保安處處長。

而即將署理刑事及保安處處長職位的陳東於1996年加入警隊，其後曾駐守多個前線及總部單位，並曾在2014至16年間借調到香港保安局，回到警隊的兩年後晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科，並在去年晉升至現時職位。

另外，會署理國家安全處處長的簡啟恩於1991年加入警務處任職督察，曾任行動指揮、人力資源管理及保安等職務，先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官，並在2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部，後於2020年9月，調任為警務處助理處長(國家安全)。