商界指消費券或觸發報復式消費　惟通關才可長遠復甦經濟

政府斥資約360億港元向港人發放5000港元電子消費券，並將會在下月4日起開始接受電子或書面登記。有商界代表今(26日)稱，消費券或可引發「報復式」消費，為不少企業帶來商機，但消費券只是「塘水滾塘魚」，難以支撐，必須通關才可長遠復甦經濟。

香港中華廠商聯合會會長史立德在電台節目形容，電子消費券對很多企業是「久旱逢甘露」，期望市民在仍未能外遊時，在暑假傳統消費旺季可引發「報復式」消費。參考內地經驗，消費券會產生槓桿效應，衍生高於消費券面值的經濟效益，不少商戶已推出針對性的優惠，希望政府再放寬社交距離措施，鼓勵市民消費。

然而，史立德表示，消費券始終是「塘水滾塘魚」，香港屬小型經濟體，經濟增長終依賴外來因素支撐；通關才是最重要，尤其是開放大灣區，長遠協助本港經濟復甦。

政府早前稱，市民可在7月4日至8月14日，以電子或書面登記電子消費券，最快可於8月1日取得第一期消費券。發放的4個儲值支付工具的派發期數有所不同，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK將分兩期派發，八達通則分3期。