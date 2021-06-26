網購盛行集運成大趨勢　速遞公司指世界各地設分站有優勢

網上購物近年盛行，在新冠肺炎疫情下，礙於不能出門旅遊，網購大行其道，不少外地網站雖設有送貨限制，但消費者可選擇集運送遞，選購心頭好。有物流公司老闆表示，疫情下傳統速遞生意受航班數目下降影響而轉差，惟集運生意卻較以往好，故現時主力以集運為主。市道艱難，該公司亦未有裁員，直言有近10名員工已效力逾20年，不願節流下，選擇透過開源尋找新興市場，以提供不同優惠、拓展本地運輸業務、開發網上寄賣平台，於疫市下以種種新構思擴大業務。

偉邦國際速遞扎根香港近30年，老闆陳樹亮表示，公司業務主要包括傳統國際速運以及國際集運，傳統速運於疫情下因航空公司縮減行班而生意有所下跌，但公司以行李託運方式替顧客寄送如湯包、藥品等部分速運公司不會寄送的貨物，加上若有飛機起飛，能於2至3日內送抵的服務質素，故此有一定優勢。陳續指，網購盛行下可見客戶較以往有所不同，由以「公司客」為主，逐漸變成「個人客戶」，而偉邦於世界各地不少地方設有分站亦是賣點。

集運成大趨勢，陳表示會陸續為客戶推出優惠，如由內地網購後集運，運費每公斤8元，一單集齊30公斤即免派件費；亦有拓展本地運送服務，以往有不少公司需有3單訂單方肯送出貨物，造成一定程度不便，但透過該公司只要中午12時前下單，下午已可派送；又打算建購網上平台，集合各網上商店的產品寄賣，最快年底上線。陳直言，若果公司開業僅5、6年，可能會「做不住」，幸好該公司有近30年歷史，有一班合作逾20年的員工，因大家「合作無間」，即使疫情生意受影響，亦未有裁員念頭，並謂是盡企業的社會責任。