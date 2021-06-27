《蘋果》申請解凍資產　保安局要求提供員工名單才作考慮

壹傳媒旗下香港《蘋果日報》(《蘋果》)因部分報道被指涉嫌違反《港區國安法》，被保安局凍結相關3間公司、涉1800萬港元資產，出現資金鏈斷裂。壹傳媒早前向保安局申請解凍部分資金，支付員工薪金，惟局方至今仍未有決定。據悉，保安局上周五(25日)要求壹傳媒董事會交出員工名單，才考慮是否批准解凍該公司資產。保安局回應查詢時指，保安局局長會依法處理有關已凍結的財產的申請。

《蘋果》在上周三(23日)宣布停刊，能否支付員工薪金及遣散費亦存疑。據稱，壹傳媒董事會就保安局提出的要求仍未有決定，並於上周五向員工發電郵指，保安局要求該公司提供的資料涉個人資料，認為屬敏感資料及涉個人私隱，故正與律師團隊研究。

《港區國安法》去年生效至今，已有8名與壹傳媒有關人士涉違法被捕，警方國家安全處本月17日拘捕壹傳媒及《蘋果》5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、營運總裁(前財務總裁)周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉。去年8月亦曾大舉搜查壹傳媒大樓，拘捕黎智英、其次子黎耀恩、張劍虹、周達權。黎智英的左右手、曾任美國海軍情報員的Mark Simon則身在外地，遭警方通緝。