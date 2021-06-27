《立場新聞》5月份及之前刊出評論文章下架　6名董事離職

《立場新聞》今晚(27日)在Facebook發出公告，將會把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。《立場》又表示會盡快採取措施，暫停接受贊助，包括中止付費會員的月費轉帳安排，並將停止接受新會員及新贊助款項，而《立場》母公司6位董事亦辭去董事職務。

《立場新聞》在公告中表示，過去一年《港區國安法》改變了香港，為了保障支持者、作者及編採人員，減低各方風險，故決定將會把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。

公告表明，為免一旦被迫停止營運，將盡快採取措施，暫停接受贊助，包括中止「MyStand 計劃」付費會員的月費轉帳安排，並將停止接受新會員及新贊助款項；但又稱仍然會補充若干人手，而目前的財政儲備，足夠應付未來9至12個月的開支。

公告中又指《立場新聞》已在今年5月份，終止了入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用，指絕大部分員工留職工作。

另外，《立場新聞》母公司6名董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚亦接受建議，辭去董事職務。6名董事離職後，其餘兩名董事蔡東豪及鍾沛權留任，《立場新聞》將繼續運作。