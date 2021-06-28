Dr.東：瑪嘉烈擴建荔景大樓　應對老年海嘯

老年海嘯湧至，面對日益增長的需求，完善的醫療設備必不可缺。瑪嘉烈醫院荔景大樓於2001年落成，為病人提供復康及療養住院服務，惟醫院多座臨床大樓散落於不同位置，有礙協調及工作流程。醫管局早前向立法會提交十年醫院發展計劃，包括將荔景大樓翻新及擴建，加強日間醫護服務，估計擴建後淨作業面積較現時多3.8倍，住院病床由268張增至840張，預計2026年啟用。

瑪嘉烈醫院荔景大樓現時提供老人科日間醫院、復康支援、療養服務及社區護理服務，九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生指，大樓內的空間不足，而且配套設備未能相應配合需求，例如復康治療室，現時住院病人及日間醫院病人需要共用設備，在疫情期間，為達至防感染控制措施，當中以膠簾阻隔；另外，在物理治療部，該空間樓底較高，亦未能充分使用空間。

擴建計劃將分成4個部分：興建新醫院大樓、拆卸現時的復康花園和變壓房、翻身現時荔景大樓及建造連接橋；相關工程會分3個階段進行，包括在2019年起籌備，今年第三季起進行工地平整及地基工程，以至2023年起建造新醫院大樓及翻新現時醫院大樓，整個工程預計2025年完成，翌年啟用。

根據立法會財委會通過的撥款申請，首兩階段工程料涉及約6億港元，第3階段則未評估。九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充醫生指，現有荔景大樓淨作業面積約8,500平方米，新大樓約2.4萬平方米；預計擴建後，新、舊大樓的淨作業面積會較現時多3.8倍。新醫院大樓將集中做住院服務，擴展物理治療、職業治療及放射診斷服務，亦會設立快速測試化驗室。

現有醫院大樓則會擴大老人科日間醫院面積及增加名額，由現時60個增至84個；亦會加強康復設備，例如引入VR儀器。為了減低擴建期間造成鄰近民居的影響，曾指會控制施工期間的噪音、塵埃和土地流出的污水所造成的滋擾，並會定時清洗工地。

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