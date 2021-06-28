劉長樂退出鳳凰衛視後　傳以近6000萬港元求賣洛杉機豪宅

鳳凰衛視上周二(22日)公布已簽約賣盤予紫荊集團和信德集團，前主席劉長樂同日宣布撤出自己創立25年的公司，惟通訊事務管理局上周四(24日)公布，裁定非本地電視持牌機構鳳凰衛視在未經該局批准下，改動其股權結構，因而違反其非本地電視牌照條件規定。有消息指，劉長樂將以760萬美元(約5,928萬港元)，出售其位於美國南加州洛杉磯聖蓋博谷的豪宅，據悉幢豪宅登記在劉的女兒名下。此外，根據報道指，該幢豪宅是劉在2004年以400萬美元(約3,120萬港元)購得。

通訊局雖然沒有明言「鳳凰衛視」(下稱鳳衛)犯錯涉及甚麼股權結構變動，但從時間上看，基本上可排除劉長樂賣盤，因他出售大部分上市公司的持股是在今年4月至6月期間才進行，而且上市公司現任行政總裁徐威是今年2月底才接替劉長樂上場，因此鳳衛今次被「摘名」按道理是前朝遺留下來的問題。

事實上，劉長樂執掌上市公司後期問題不少，截至去年底止主營業務電視廣播收入連跌7年，單是去年便錄得分部虧損1.65億元，全個集團更勁蝕10.37億元，為上市之後最大完整財政年度的虧損。而他在2014年創立、由女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台更於去年「爆煲」，突然停止網貸業務，事件演變成海南省海口市警方上月正式調查鳳凰金融涉嫌非法吸收公眾存款，並將賀鑫刑事拘留。