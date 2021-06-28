印傭疑遭僱主虐待　日做19小時照顧近百動物　反遭魚竿打傷

外傭懷疑受虐案件一宗接一宗，有關注機構日前發聲明指，再接獲外傭求助，涉及一名印傭Ina，上周懷疑因整理魚竿問題，被男僱主以魚竿不斷襲擊手及額頭，及後報警送院治理。團隊又指，Ina平日被要求照顧逾90隻動物，從早上9時工作到凌晨4時，如引起男僱主不滿，便不准睡覺，需繼續工作。警方回覆證實，於上周四(24日)接獲一名28歲外籍女子報案，指在同日清晨約5時，在屯門區五柳路的單位內，被其男僱主用釣魚工具襲擊，導致其手、腳及頭受傷。

亞洲移居人士聯盟(AMCB)指，Ina與另外3名印傭在涉事男僱主家工作，她們投訴自去年2月新冠疫情爆發，便下令禁止在休息日外出，惟僱主卻經常在周六晚上邀請多人到家中聚餐。此外，僱主要求她們大致需由早上8時工作至凌晨12時，工時極長；護照、僱傭合約則在抵達時被僱主保管。

其中一名印傭Ina平日由早上9時工作到凌晨4時，被要求照顧75隻狗、8隻龜、8箱魚和鳥，若僱主不滿，便不准睡覺，且持續對她進行身體虐待。此外約在2個月前，Ina曾被要求獨力搬魚缸，因體力不支，魚缸跌在自己腳上，即時流血，但僱主未有即時送院治理，延至翌日才陪同她到診所。

警方回覆稱，於上周四(24日)接獲一名28歲外籍女子報案，指在同日清晨約5時，在屯門區五柳路的單位內，被其男僱主用釣魚工具襲擊，導致其手、腳及頭受傷，該名僱主其後離去。人員接報到場，該名外籍女子清醒被送往屯門醫院治理。案件列作「普通襲擊」，交由屯門分區軍裝巡邏小隊第一隊人員跟進，暫未有人被捕。

這是月內第二宗疑似虐傭事件，另一名菲傭Eden在過去14個月的受僱時間裏，一直居於僱主家中的書房，工作期間經常遭到任職中學教師的女僱主虐打，包括掌摑、腳踢、用力擊打胸膛、甚至用煎鑊襲擊，令Eden身上留有不少傷痕。