涉違規宣傳癌症篩檢優惠　梁家騮提覆核9月裁決

前立法會醫學界議員梁家騮，5年前宣傳有關早期胃癌及腸癌篩檢服務的優惠計劃，事後被指違反專業守則所限制的兜攬生意行為，需接受醫務委員會紀律研訊。梁去年入稟高院申請司法覆核，指有關守則應只是針對不實資訊及作出懲處，不應將他的宣傳包括在內。案件今日（29日）在高院原訟庭展開聆訊。梁家騮一方指，胃癌及腸癌是香港常見癌症，診所宣傳優惠符合公眾利益。法官聽取雙方陳詞，決定押後至9月再以書面形式頒布裁決。

申請人是梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。根據本案的司法覆核申請書所示，申請人持股並出任董事的醫療中心，在2016年刊登印刷及網上廣告，宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，內容提及有限量折扣優惠，至去年他收到答辯人通知，表示有關廣告涉嫌向病人兜攬生意，將會作出初步調查。

申請人一方今日陳詞指，胃癌及腸癌是香港常見癌症，政府於2018年推行「大腸癌篩查計劃」等政策，旨在及早找出患者，提升治愈機會及降低死亡率。惟胃癌及腸癌一般沒有病徵，為了鼓勵市民踴躍參與篩查，診所宣傳有折扣優惠的檢查服務，符合公眾利益。而市民亦有權知道有關優惠，再自行決定是否參與計劃。此舉不但配合政策，也有利病人，更長遠地減輕公眾醫療的負擔。況且，相關宣傳只是列明收費等資訊，而平日醫生其實也會與病人談及醫療費用。答辯人則指，申請人不應該以限量折扣優惠作招徠，做法帶來負面影響，並且重申醫務委員會的相關守則。