港府嘉許傑出大專生　約5500名學生獲獎

香港特別行政區政府獎學基金及自資專上教育基金於2020/21學年，合共向約5,500名傑出學生頒發獎學金和獎項，總額約為1.5億港元。另外，本學年共有約460名有特殊教育需要的學生獲兩項基金下的「展毅表現獎」和「展毅獎學金」嘉許。政府獎學基金亦預留約4,000萬港元發放予「才藝發展獎學金」和「外展體驗獎」。

政府於2008年成立特區政府政府獎學基金，以吸引優秀本地學生留港升學和出色的非本地學生來港就學。政府獎學基金轄下的獎學金計劃及獎項分別為「卓越表現獎學金」、「特定地區獎學金」、「才藝發展獎學金」、「外展體驗獎」和「展毅表現獎」，頒發予修讀全日制公帑資助副學位、學士學位或以上程度課程的學生。

本學年參與特區政府獎學基金的10院校，包括八大院校、香港演藝學院及職業訓練局，分別有約1,300名本地及約600名非本地學生獲獎；按修課程度劃分，則有約1,100名學生修讀學士學位或以上程度課程，其餘約800名則修讀副學位課程。

政府於2011年起透過自資專上教育基金設立自資專上獎學金計劃，以推動本港自資專上界別優質及持續的發展。參與計劃有30所院校，本學年的獲獎者有約3,400名本地學生及約200名非本地學生；按修課程度劃分，則有約2,000名學生修讀學士學位課程，其餘約1,600名修讀副學位課程。

政府亦上載學生分享得獎感受的影片，其中在演藝學院修讀舞台及製作藝術學士學位的盧逸嫻獲得「展毅表現獎」，她認為獎學金可成為她經濟的援助，亦是對她個人的肯定。自小患有讀寫障礙的逸嫻，難以專注在課堂學習上，但接受過活動治療後，學習情況得以改善。她寄語年青人及其他有特殊學習需要的學生，面對眼前困難不要氣餒，只要相信自己會成功，無論如何都會做到。

另外，在香港伍倫貢學院修讀數碼視覺設計副文學士的曾子寧，則獲得「才藝發展獎學金」。她在中三暑假時弄傷腳，中四不能做運動一年，但因而令她接觸了陶藝，並參加了茶具創作比賽，獲得展出的機會。