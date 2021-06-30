傳港澳須先打針後通關　指定健康碼顏色　禁入泳池慘過Staycation

港澳通關一事因本港疫情反覆，一直未有新進展。消息指兩地仍在觀望本港疫情變化，但雙方有意在下月中恢復有限度通關，惟前提是往來人士必須接種新冠疫苗，而在酒店內活動有限制，禁入泳池及其他水上設施。

據了解，澳門方面要求香港入境澳門的旅客使用健康碼，並會為港人標記一種新的指定顏色。根據澳門衛生局初步方案，會將自香港入境澳門獲豁免隔離人士的健康碼，標記為有別於當地現行「紅、黃、綠」以外的指定顏色。

澳門旅遊局近日向當地酒店業界透露，兩地將開始商討恢復通關的可行方案，但限制港人於酒店範圍內活動，亦會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。當局又要求，酒店方面視乎設備，將港人安排在指定樓層、集中入住，並禁止港人使用酒店游泳池及其他水上設施，以避免港人在公共場所「除罩」活動。

至於往來船運安排方面，消息指港府已聯絡船公司，了解往返船隻能否順利運作，航線恢復，以及人手安排等，估計短時間內將復航，但仍未有最終定案。

根據現行規定，香港居民由內地及澳門經非「回港易」來港，未接種疫苗人士須接受家居或酒店檢疫14日，並於第3天、7、12、16及19天檢測。若旅客已接種疫苗，則只須家居或酒店檢疫7日，並於第3、5及12天檢測。