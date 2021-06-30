首宗禁蒙面法案　2男女罪成下月判刑

禁蒙面法於2019年10月5日凌晨起實施，同日有市民上街示威，期間2名男女涉嫌戴着口罩身處示威現場而被告。他們其後被控非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品2罪，成為首宗因涉嫌違反禁蒙面法而被檢控的案件。2名男女不認罪，經審訊後，今（30日）在觀塘法院被裁定罪名成立。裁判官莫子聰認為，被告見到警方便逃跑，佐證了被告與堵路人士有共同目的，下令2人還押至7月21日判刑，期間索取勞教中心、更生中心、教導所及背景報告。

18歲男被告吳隆平，報稱是城市大學一年級學生；38歲女被告蔡玉雲，報稱無業。2人同被控於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外的啟田路一帶非法集結。另控他們在2019年10月5日同地，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

裁判官今裁決時指，控方證人誠實可靠，接納他們所講為事實。而被告吳隆平在案發時，看見警車後隨即叫到「有狗啊，快啲走啊！」，如果吳與現場非法集結的人沒有共同目的，毋須害怕警方到場及逃跑。法庭認為，吳與現場堵路人士有共同目的，其角色則為哨兵，根據上訴庭就湯偉雄一案的判決，吳已屬參與非法集結的共犯。

針對女被告蔡玉雲方面，裁判官指其證供有許多不合理的地方。其中被告自辯時，供稱自己當時到街上購物，看見地上有一包索帶，便拾起及打算帶回家自用，又稱自己有哮喘，故戴口罩。裁判官認為，若地上無故放有一包未開封、共50條的索帶，蔡應該會想到現場有人打算使用，而蔡被捕時戴布質口罩，較外科口罩難呼吸，與哮喘一說有矛盾。法庭因此裁定蔡攜有索帶是有意圖協助堵路，她與現場堵路人士有共同目的，故裁定罪成。