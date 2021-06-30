政Whats噏：周炫瑋辭區議員下月中生效　北炮同盟宣布解散

大埔區議員周炫瑋今日(30日)透過社交平台宣布辭職，解釋有關決定係為咗照顧家人同避免親友擔憂，今日已向秘書處遞交辭職信，並將於下月15日生效。佢又為未能完成任期，向其所屬嘅寶雅選區所有街坊致歉。

另外，民生協作組織「北炮同盟」因有一半成員相繼辭職，有關區議員今日(30日)喺社交平台透露，隨着組織內嘅幾位區議員喺5月辭任，各有新嘅人生方向，換言之，「北炮同盟」早喺5月已經不復存在。佢哋又感謝街坊一直以嚟嘅支持，又祝福各位一切安好。

原本係由6位北角同炮台山選區區議員組成嘅「北炮同盟」，組織中嘅陳嘉佑、傅佳琳以及鄭達鴻已經辭任區議員。至於組織中另外3人，包括仇栩欣、李予信同埋裴自立仍然留任。

至於表明拒絕宣誓嘅屯門區議員李家偉，佢今日(30日)以時局艱難為由，即日起解散議員辦事處，並安排遣散員工。但李又話唔會放棄區議員身份，辦事處同事亦會喺其他崗位繼續努力，莫非佢等待被政府取消資格，而唔係先行辭職？

同日仲有黃大仙前區議員劉珈汶嘅議辦執笠，佢前幾日先公開徵求大隻佬同司機大佬幫手，睇嚟佢如願以償喇。佢多謝民政事務處職員過去嘅幫忙，不過同時話會照追數喎，事關佢聲稱被處方扣起超過10萬港元開支。