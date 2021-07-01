林建岳認同習近平七一講話　籲港人融入國家發展大局

中共建黨100周年，中共中央總書記、國家主席習近平發表講話，提到經過全黨全國各族人民持續奮鬥，中國實現第一個百年奮鬥目標，並向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。經民聯監事委員會主席林建岳認同，香港與祖國命運與共，鼓勵香港市民全面認識執政黨，在建黨的非凡奮鬥歷程中得到啟發，更好地建設香港、貢獻國家。

林建岳表示，聽畢習主席發表的重要講話後感觸良多、非常振奮，中華民族歷經百年滄桑，在執政黨的領導下迎來「站起來、富起來到強起來」的偉大飛躍，實現第一個百年奮鬥目標。林又稱，今日的中國已成為世界第二大經濟體，進入強國新時代。生活在現今中國的人民充滿獲得感、幸福感及安全感。他有信心在黨的領導下，中國將昂首闊步地邁進第二個百年奮鬥目標，完成民族復興的千秋偉業。

另外，習講話中亦特別要求落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，保持香港及澳門長期繁榮穩定。林建岳認同，中央制定實施《港區國安法》及全面落實愛國者治港原則，香港社會需居安思危、警鐘長鳴，共同維護國家安全。林又深信，香港與祖國命運與共，特別是香港的年輕一代，應全面認識執政黨，多了解自身發展與其關係，以更好地融入國家發展大局，乘上國家發展快車，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。