中大機械人團隊再度奪冠　學生憶通宵達旦工作力臻完美

香港中文大學工程學院機械人團隊今年在「全港大專生機械人大賽」中，與香港科技大學的團隊共同成為雙冠軍，並奪得「最佳表現獎」和「最佳團隊精神獎」，成為三料冠軍，繼2019年贏得亞太區冠軍後，有望再度代表香港出戰國際賽事。

比賽於上月20日在科學園舉行，共有7間大專院校13支隊伍參賽。比賽以春秋戰國時期的投壺遊戲為主題，隊伍需設計一個投箭及一個防守機械人對賽，於限時3分鐘內，把最多的箭射入對手的壺中。經過多輪淘汰賽，中大兩支隊伍均打入4強，其中一支晉身決賽，成為三料冠軍。

機械人團隊除了工程學院的學生，還有醫科生，以及修讀物理及精算的學生。修讀人工智能課程的郭霖謙同學第一次參賽。他憶述，由設計、製造到測試機械人，合共花了大半年時間，有時更會通宵工作，是腦力和體力的挑戰。比賽考驗團隊的合作性，負責機械與自動化設計、電子工程，以及落場控制機械人的隊友，均需要高度配合，才可以帶來今次的佳績。

而就讀醫學院3年級的馮雅蕾同學則是機械人團隊的「三朝元老」，她認為現今醫學科技和工程技術相輔相成，比賽正好給予她跨學科的學習體驗，滿足對機械人的興趣，更有助個人成長和專業發展。