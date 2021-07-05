英國凱莉山基金會發「割席」聲明　撇清與香港分校關係

香港凱莉山學校（Mount Kelly Hong Kong）早前承認面臨財困，更被指欠租及拖糧。英國凱莉山基金會（Mount Kelly Foundation）向東網證實，基金會就香港凱莉山學校的情況已發出「割席」聲明，又強調香港分校並非由基金會營運，以免影響外界對基金會的信心。

英國凱莉山基金會上周二(29日)發聲明指，因應香港凱莉山學校近日屢次傳出面臨財困的消息，基金會認為有需要向公眾發出聲明，「澄清與香港凱莉山學校之關係，以免影響外界對基金會的教育工作及未來發展信心」。

聲明提到，基金會的理事會及校長關注香港凱莉山學校所面臨的困境，又指基金會於2016年透過獨立的特許經營協議，將「凱莉山（Mount Kelly）」品牌授權予汪柏賢的關聯公司於香港成立分校，而基金會亦隨之成為相關授權費用的債權人。

聲明又澄清，基金會並非香港凱莉山學校的投資者，亦不會對其及營運者承擔任何財務責任。基金會指，衷心希望香港凱莉山學校可盡快完成架構重組，解決當前的財務困境，讓師生們可繼續在良好的教育環境中授課及成長。

逾140年歷史的英國凱莉山學校（Mount Kelly School）創立於英國德雲郡（Devon）塔維斯托克（Tavistock），為私立寄宿學校，並於2014年6月起成立凱莉山基金會負責學校營運及管理。