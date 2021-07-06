將軍澳臨時填料庫限期不斷延長　區議員批評出爾反爾

將軍澳第137區是以臨時撥地形式作填料庫之用，但政府計劃將今年底屆滿的限期再延長5年。區議員不滿政府無限延長限期，令每日有近4,000部泥頭車進出環保大道影響居民。

西貢區議員方國珊、張美雄及張展鵬今早(6日)進行請願，他們高舉《東方日報》今日的A1頭版，當中獨家踢爆載有建築廢料的泥頭車直入堆填區免費通道，單是粉嶺回收場每日已有近200噸建築廢料免費倒往堆填區，區議員批評環境保護署及土木工程拓展署「扮盲」。

區議員高呼「要求如期終止軍澳填料庫」的口號，不滿環保署早於2002年就以臨時撥地形式將137區用作填料庫，但不斷延長限期，如今更計劃再次延至2026年，形容「5年又5年，哄足20年」是出爾反爾。區議員批評填料庫是堆填區以外的泥頭重型車源頭，有如道路炸彈對居民造成嚴重的環境污染、躁音滋擾及交通安全問題。土木工程署代表接信，表示「絕對理解，都唔想咁」。

區議員亦反對政府計劃將油塘的混凝土廠重置在137區，擔心多項厭惡設施會嚴重影響區內空氣質素。