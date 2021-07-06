動漫電玩節本月23日一連四日舉行　300個限量版頭籌改網上抽籤

受疫情影響，去年多個展覽遭到延期或取消，而近日疫情緩和，繼書展宣布於本月中開幕後，香港動漫電玩節亦將於本月23日至26日於灣仔會議展覽中心舉行。香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，是次展覽場地佔地達19萬平方呎，共有500個參展商，形容情況算「不錯」。

梁中本介紹，今年將一如以往設有購買限量版的頭籌安排，但由於疫情關係，今年將不再安排到旺角麥花臣球場排隊攞飛，而改在網上預先登記及抽籤。本月8至15日接受登記，本月16日正式抽籤，將抽300個頭籌，較以往的500個籌號有所減少，因疫情下較容易管理，抽到頭籌的人可保證第一批入場，可把握機構購買到各類限量商品，但300個頭籌卡將會實名登記。

他又說，門票價格則維持40元，若透過手機程式app「凌速博覽」購買電子門票，首張可享5元優惠，由於疫情下避免接觸原因，現場購票只接受電子付款。另外也會推出280港元的限量版門票，限量版門票套票將會包括有電子門票一張，並會有限量模型等。

會場的防疫措施安排會跟足政府要求，包括入場人數限制為容量的75%，進入會場前需要掃描安心出行或填個人資料，至於疫苗接種者的優惠安排，梁中本則指仍有待商討。動漫節已停辦一年，市民應該儲備了一定的消費能力，預期入場人次將與往年相若，對今年銷情保持樂觀。

被問及若在展場中出現違反《港區國安法》的商品將會如何處理？梁中本回應指，主辦商不會對展商作審查，但一定會遵守相關法例做事，亦相信所有展商會都會守法。

今年動漫電玩節亦會承接往年舉辦多個節目及比賽，包括「ACGHK同人區」、「動漫 Cosplay大賽 2021」等節目及比賽如期而至。大會於本月24及25日舉辦「香港動漫電玩節」總決賽，屆時本地頂尖的動漫Cosplayer 將共聚一堂，盛裝打扮赴會。

另外，香港品牌玩具協會(HKBTA)首次參與香港動漫電玩節，成功召集了15個品牌玩具商一同參與，一連4日準備超過800隻限量產品發售。同場亦有香港電競嘉年華2021除了有多個電競賽事外，現場更設有「電競街」、「電競體驗區」等，提供不同電競體驗。而數碼港亦會率領20家本地遊戲開發商，於香港動漫電玩節設專屬展館，讓遊戲迷親身感受本地原創遊戲的魅力。