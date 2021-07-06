煽惑去年7.1集結案　梁國雄胡志偉朱凱廸陳皓桓擬認罪

民陣去年申請在7月1日遊行，雖然遭警方發出反對通知書，惟7.1前後港島區仍有人舉行未經批准遊行。民主黨前主席胡志偉、「長毛」梁國雄等共8人，事後分別被控煽惑他人參與、組織及舉行、及明知而參與未經批准集結罪。案件今天（6日）在灣仔區域法院再訊，梁國雄、胡志偉、朱凱廸及陳皓桓今天向法庭透露準備承認控罪，他們將於10月7日正式答辯。其餘4人則押後8月17日再訊，以待辯方給予法律意見，及與控方商討控罪。

今天8名應訊被告中，陳皓桓與梁國雄因其他案件而在服刑當中。徐子見、朱凱廸、以及胡志偉亦須還押懲教候訊。曾健成、陳榮泰、鄧世禮則續准保釋候訊。

陳皓桓今天沒有律師代表及自辯，他庭上表示擬承認3項控罪，遵從公民抗命的理念；胡志偉、朱凱廸及梁國雄的代表大律師亦表示，3人亦擬承認控罪。曾健成、鄧世禮、徐子見及陳榮泰則申請押後答辯，以待辯方律師向他們給予法律意見，以及與控方就控罪作商討。

控罪指，陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，則另被控於同日在灣仔一帶，舉行或組織一個未經批准公眾遊行；及明知而參與該公眾遊行。