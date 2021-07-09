大欖隧道本月18日起加隧道費2至15元 私家車加至52元

大欖隧道本月18日起加價，私家車加幅4港元。營運商三號幹線(郊野公園段)有限公司今(9日)宣布，因新冠肺炎疫情及屯赤隧道通車的雙重打擊，大欖隧道6月客量較疫情前跌2成，營運成本更有增無減，故本月18日起作出價格調整，視乎車種將加價2港元至15港元不等，其中私家車及的士將由48港元加至52港元。

新收費仍然低於法定收費，除私家車及的士加價4港元外，輕、中及重型貨車新收費分別為53港元、59港元及65港元，加價約4至5元；電單車、機電三輪車加價2港元至24港元；小巴加9港元至109港元；單層巴士加價12港元至155港元；雙層巴士亦加價15港元至183港元。該公司形容為確保維持穩健營運，必須調整隧道費以改善收入。

該公司表示，三項正在推行的優惠仍會持續，包括「全日無截客的士(吉的)$15元優惠」、「全日吉架貨櫃車$25優惠」及「午夜重型貨車及掛接式貨櫃車$25優惠」，又指會繼續優化隧道服務，如去年12月已引入全港首個「5G智能交通安全管理系統」，偵察誤闖隧道範圍人士，保障道路安全。

根據資料，大欖隧道自2017/18年起，車流持續下降，當時錄得日均車數約6.15萬架次，至今年6月30日已跌至不足4.6萬架次。該隧道上一次加價為2019年元旦，當時加幅亦是2至15港元不等。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌直言對消息感失望，認為在疫情下加價感覺負面，只會令市民生活更加困苦。他認為新界西人口正不斷增長，相信疫情過後，大欖隧道車流量應較為可觀，批評加價不合理，冀企業不要「一分一毫賺到盡」，否則得不到社會支持。