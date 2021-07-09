黃楚標中學師生出席國情教育演講會　弘揚精忠報國情懷

「致敬國家豐碑——他們的故事，讓我告訴你」國情教育演講會在港澳舉行，活動在江蘇及港澳三地同步直播，講述家國情懷與個人擔當，回顧中國歷史等。來自蘇澳各界近200人在場參加，香港教育工作者聯會黃楚標中學則為分會場，約70名師生以視訊形式與澳門連線參與。有到場聆聽的學生指，港澳現今繁榮穩定，一洗百年恥辱，重拾尊嚴及充滿機遇，得益於祖國關懷及中央大力支持。

黃楚標中學指，活動將內地優質的國情教育資源帶到港澳，讓紅色基因走進港澳，幫助港澳青少年了解近代國家及民族，苦難的歷史及奮鬥歷程，以及革命先烈和仁人志士向死而生、以身許國救民族於危亡、救人民於水火的赤子之情，從而厚植愛國情懷，涵養報國品質，勇擔為國作貢獻的責任。

主辦單位先後安排嘉賓進行演講，當中包括雨花臺英烈的故事，提到雨花英烈以改造中國為己任，為實現民族獨立、人民解放和國家富強，經歷黑暗、痛苦、思考及探索後，將心裏滾燙的熱血，照亮千萬人前行的道路。嘉賓又講述北伐名將葉挺及其領導的新四軍故事，他們在抗日戰爭爆發後，由南方紅軍游擊隊改編而成，是中國共產黨領導的重要抗日武裝。

最後，嘉賓將一代偉人、國務院前總理周恩來畢生為中國奮鬥的故事娓娓道來。演講會上，澳門利瑪竇學校小學9名小五生朗誦孟浩然的《題大禹寺義公禪房》；活動在現場齊唱《歌唱祖國》的歌聲中結束。