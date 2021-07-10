安老院推晚年照顧計劃　助長者臨終前解開心結

不少長者被診斷患上末期病症後，對晚年生活不抱希望，猶如「等死」一般。有安老院今年4月開展一項晚年照顧計劃，為具經濟困難、患有末期病患的合資格長者提供3至6個月的免費住宿服務，期間長者每日可獲兩小時「靈安護理」，包括香薰及按摩等；院舍職員亦會協助長者解開心結，令長者可在臨終前與親友好好道別，圓滿度過人生最後一段路程。

香港華人基督教聯會廣蔭頤養院，在維拉律敦治．荻茜慈善基金資助下，今年4月展開一項為期3年的計劃，60歲以上、患有病情不可逆轉的合資格末期病症患者，經專業評估後，可按需要獲3個月或6個月住宿服務，期間毋須繳付每月約2萬多的住宿費用。除協助長者訂立「預設照顧計劃」，避免親友日後就治療方案起爭執，院舍職員亦會關顧其情緒變化，助其重新肯定自我價值，並傳承其智慧及經驗。

該院院長何婉慧指出，長者身體較為衰弱，會出現不少痛症及心理壓力，惟不少人以為長者晚年生活「係咁㗎啦」，連長者亦會認為自己無用。她認為，即使長者生命即將終結，亦不代表沒有價值，院內亦設有種植區，供長者種植蔬菜，收成亦會供院內職員購入，期望有關服務可令長者感到受尊重，並肯定自身用處。

除覓回自我價值，該院亦會盡力協助長者解開心結，藉互相道謝、道愛及道歉，來釋放彼此心中的鬱結。該院項目經理余幸蓓憶述，患有末期癌症的院友郭先生與前妻離婚後，二人關係轉差，前妻亦不讓他回去與子女見面。郭因未有見證子女成長而後悔，認為兒子仍在生氣，但難以向子女傾訴心聲。最終郭在院舍職員代筆下撰寫信件，叮囑子女不要像自己一般行差踏錯，在臨終前解開困擾多時的心結。