4日內至少164人辭區議員　最新包括觀塘區議會主席蔡澤鴻

新一輪民主派區議員辭職潮今(10日)踏入第4日，短短4日間有至少164人決定辭職，涉及9名區議會主席及4名副主席，最新包括觀塘區議會主席蔡澤鴻。連同早前因不同原因已離任者，逾200個泛民議席目前已懸空，佔區議會議席數目中超過一半。今輪辭職潮中，多達8區的辭職人數達雙位數，令建制派在多區成功翻盤，包括在九龍城、灣仔和北區等重奪控制權。

蔡澤鴻今早在Facebook發貼文，表示決定辭任觀塘區議會主席及區議員一職，對於自己未能繼續走下去表示抱歉，並宣布其議員辦事處即時停止運作。若連同因被定罪而喪失議席的葵青區議會前主席單仲偕計算，今屆17名泛民區議會主席中，有10人經已離任。

今屆唯一完全由泛民控制的黃大仙區，則成為今波逃亡潮的重災區，3日內已有21人宣布辭職，佔該區全部25個議席逾80%。同樣由泛民佔壓倒性多數的沙田區亦緊隨其後，今輪有多達17人決定辭職。

新增區議員辭職名單(至少164人 - 【今日新增至少29人】)

北區【6】：陳旭明（副主席）、陳惠達、林子琼、蔣旻正、張正皓、【劉其烽】

大埔(2)：關永業（主席）、任啟邦

沙田【17】：程張迎（主席）、陳兆陽、李永成、丘文俊、廖栢康、楊思健、曾素麗、張慶樺、容溟舟、葉榮、岑子杰、勞越洲、趙柱幫、陳運通、陸梓峂、【麥梓健】、【許鋭宇】

西貢(3)：陳緯烈、張偉超、馮君安

元朗(9)：梁德明、侯文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、方浩軒、李俊威、郭文浩

屯門【13】：陳樹英（主席）、盧俊宇、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恒、【巫堃泰】

葵青【13】：張鈞翹、王必敏、劉子傑、蔡雅文、冼豪輝、王天仁、譚家浚、吳劍昇、黃俊達、【韓俊賢】、【梁國華】、【黃炳權】、【許祺祥】

荃灣(4)：潘朗聰、伍顯龍、劉肇軒、劉志雄

深水埗【13】：楊彧（主席）、李俊晞、李炯、衞煥南、冼錦豪、利瀚庭、譚國僑、黃傑朗、鄒穎恒、甄啟榮、盧德言、徐溢軒、【江貴生】

九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、黎廣偉、周熙雯

油尖旺【8】：余德寶（主席）、李傲然、林兆彬、陳嘉朗、李國權、賀卓軒、朱慧芳、【蕭德健】

觀塘【12】：【蔡澤鴻】（主席）、李軍澤、陳易舜、王嘉盈、李詠珊、尹家謙、馮家龍、陳汶堅、【葉梓傑】、【黃啟明】、【鄭景陽】、【張敏峯】

黃大仙【20】：許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、陳啟淳、梁銘康、鄧惠強、施德來、陳俊裕、莊鼎威、莫綺霞、鄭文杰、岑宇軒、張茂清、莫嘉嫻、張嘉宜、胡志健、【沈運華】、【尤漢邦】、【鄧惠强】、【郭秀英】、【陳利成】

灣仔【5】：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、【邱汶珊】、【羅偉珊】

中西區【6】：鄭麗琼（主席）、葉錦龍、甘乃威、伍凱欣、【黃永志】、【張啟昕】

東區【14】：黎志強（主席）、趙家賢（副主席）、王振星、張振傑、曾健成、麥德正、吳卓燁、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、何偉倫、【梁兆新】、【李鳳琼】、【裴自立】

南區【11】：陳衍冲、俞竣晞、黃銳熺、嚴駿豪、黎熙琳、陳欣兒、潘秉康、陳炳洋、徐遠華、林德和、【林浩波】

離島區【2】：李嘉豪、【容詠嫦】

*帶【】號者為今日新增