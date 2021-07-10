向癌症青年接種復必泰測抗體　劉宇隆：或須打3針

新冠疫苗接種計劃自2月開展以來，接連發生打針後送院及死亡個案，令接種率大打折扣，至今累計約254萬人接種第一劑。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(10日)在電台節目表示，本港接種率需要到達8至9成，才可阻止變種病毒落地生根或肆虐。他又指，鴨脷洲接種中心2個月前開始為約300名青少年接種疫苗，大部分都有出現輕微不良反應，6至7成人接種位置疼痛，5至6成人接種後感到疲倦。

他又指，鴨脷洲接種中心今起會為患癌症、血液疾病或腎病等的青少年，接種由內地及德國研發的復必泰疫苗研究成效。他解釋，有關研究主要監測他們接種疫苗後的抗體水平或T細胞反應，若效果未足夠，便會安排他們接種第3針。他指，外國有研究顯示，腎病患者接種2劑復必泰後，僅產生約一半抗體水平，但接種第3針後則升至高水平。

出席同一節目的疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝則表示，12至19歲青少年目前只有2成人已接種，重申有研究已指復必泰疫苗對Delta變種病毒有約8成保護力。

另外，新加坡政府將接種由內地研發的科興疫苗者不計入官方接種人數，原因是未有足夠數據確保該疫苗可有效防範Delta變種病毒，曾浩輝認為，世衞已將科興疫苗列緊急使用名單，顯示並非完全無保護作用。