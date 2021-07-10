支聯會再縮規模　近年被批評行禮如儀

成立32年的支聯會宣布將於本月底遣散所有職員！全名為香港市民支援愛國民主運動聯合會的支聯會，於1989年5月21日八號風球下的百萬人大遊行中成立，並迅速崛起，在當年六四後，200多個成員團體代表選舉產生由司徒華、李柱銘為正、副主席的20人常委會。該組織最重要的職能是一年一度的6.4晚會，近年泛民出現分裂、本土派奪權等現象，支聯會的影響力亦迅速減退。

支聯會大部分成員均與民主黨有關連，創會主席司徒華擔任主席22年，2011年1月初逝世，會員大會選出李卓人接任當屆主席的職務，而李卓人僅擔任2年主席後由何俊仁接任。支聯會首31年均有20名常委，惟最新一屆僅有14人擔任，其中多人亦面臨被控入獄，加上十年本土思潮興起，由民主派元老創立的支聯會屢被批評「行禮如儀」，本土派紛起排擠，並呼籲杯葛六四集會，號召力一落千丈。

《港區國安法》實施後，有法律界人士指其五大綱領之一的「結束一黨專政」涉違法，加上連續2年申辦六四集會被禁，今年警方更加嚴陣以待和多番警告參加者可能面對5年刑責，支聯會亦表明不再以組織名義在6月4日發起相關活動，不過個別成員仍以個人名義進行悼念，隨着大部分骨幹成員身陷囹圄，支聯會今日(10日)宣布本月將遣散所有職員。