康文署18區設「奧運直播區」 朝8晚11為香港運動員打氣
2021年07月11日 10:41
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因疫情順延一年的東京2020奧運會將於7月23日揭幕。康文署表示，將在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，讓市民一起感受奧運盛事的氣氛，同時為出戰奧運的香港運動員打氣。
在奧運開幕當日的下午5時，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，當日節目除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，一起為參與奧運的香港運動員打氣。活動詳情稍後公布。而其他場地的「奧運直播區」亦會由當晚開始開放。
所有「奧運直播區」在7月24日至8月8日期間的開放時間為上午8時至晚上11時，歡迎市民到場收看奧運賽事和精華片段。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板，活動地點包括港灣道體育館、香港單車館等（詳見附圖）。
此外，康文署「寓樂頻道」內的運動教室101（https://bit.ly/3huBupB）已上載一系列運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧，其中奧運的運動項目包括長跑、網球、籃球、高爾夫球、羽毛球、排球、欖球、乒乓球、足球、游泳，另外亦有非奧運項目壁球、體育舞蹈和遠足。在奧運期間，劍擊、空手道等影片將陸續推出，提升大眾參與運動的興趣，觀看奧運賽事時更添趣味。