康文署18區設「奧運直播區」　朝8晚11為香港運動員打氣

因疫情順延一年的東京2020奧運會將於7月23日揭幕。​康文署表示，將在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，讓市民一起感受奧運盛事的氣氛，同時為出戰奧運的香港運動員打氣。

在奧運開幕當日的下午5時，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，當日節目除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，一起為參與奧運的香港運動員打氣。活動詳情稍後公布。而其他場地的「奧運直播區」亦會由當晚開始開放。

所有「奧運直播區」在7月24日至8月8日期間的開放時間為上午8時至晚上11時，歡迎市民到場收看奧運賽事和精華片段。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板，活動地點包括港灣道體育館、香港單車館等（詳見附圖）。