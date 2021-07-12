僅受訓1年女醫生獲准做肝膽胰複雜手術　威院成立專責小組跟進

曾於換肝手術擅離開而不獲港大醫學院續約、現任中大醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管的吳國際，再爆手術醜聞。吳被指上月批准一名正接受首年專科培訓的女醫生處理一宗腫瘤病人「胰十二指腸切除手術」時，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。該病人術後因傷口出現滲漏而留醫一個月。威院證實此事，指將成立專責小組檢視，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。有肝膽胰外科專家指，該手術屬非常複雜手術，批評事件匪夷所思，前所未有。

威院指翻查紀錄，6月9日有一名病人進行胰十二指腸切除手術(Whipple operation)，參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。期間，該名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下為病人進行膽管迴腸脗合程序。病人術後因其他傷口縫合處出現滲漏，曾在威院留醫。據悉病人上周五(9日)出院。

院方指，將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。

肝膽胰外科專家、外科專科醫生竺兆豪表示，進行胰十二指腸切除手術通常是治療胰腺癌病人，至少需用6小時進行，直言屬非常複雜的手術。醫生一般進行外科培訓後，取得專科資格，及後仍須到肝膽胰專科進行數年培訓，才會獲批在導師監督下進行，直言容許初出茅廬的醫生負責是前所未有。

他又指，接駁膽管及迴腸手術最大的難度在手術位置有多個重要血管包圍，包括十二指腸、膽管、肝及小腸，稍有不慎便會流血不止。此外，手術要切除部分膽管，醫生會將膽管切口一端接駁迴腸，他直言有關程序十分高難度，自己不會放膽讓一名資歷淺的醫生負責，因性命攸關，要對病人負責。