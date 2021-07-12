恒大新學年推2新課程　約10學子具特別才能獲「直接取錄」

恒大校長何順文表示將控制整體學生人數至約6,000人。(黎忞攝)

香港恒生大學今日(12日)舉行校長與傳媒聚會，文憑試考生人數雖然下跌，但截至本月初，該校今年報名入讀一年級的人數仍較去年上升約9.5%。該校9月將推出2個新課程接受學生報名。

恒大校長何順文分享近年收生情況，指截至今年7月初，共收到5,233個申請，較去年同期的4,598人上升14%。去年同期約有2,000名申請人為入讀一年級生，今年則增加了近200人，估計在文憑試放榜前後，人數會陸續增加。

何又指，近年申請入讀高年級的學生逐年增加，但校方未能估計原因。不過，受校園可容納人數等因素影響，他指將控制整體學生人數至約6,000人，因此下學年估計會收近2,000名一年級生，較去年2,054名稍為下跌。

他又指，今年校長推薦計劃推出了新的「直接取錄」方式，即學生有特別才能、領導能力，只需中學成績及格，就可不用視乎其文憑試成績而獲直接取錄。他指，今年有少於10名學生經此途徑獲取錄。

何又透露，下學年將在9月8日開學，暫定所有課堂可面授，而校方鼓勵學生先接種新冠疫苗，或是在開學當日出示沒有確診證明，或醫生證明。至於宿生則需要接種疫苗，或出示沒有確診證明。